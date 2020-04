Singer Laren wil expositie verlengen na inbraak en coronacrisis

De diefstal van een topstuk van Vincent van Gogh betekent niet het voortijdig einde van de expositie Spiegel van de ziel in museum Singer Laren. Museumdirecteur Evert van Os wil de tentoonstelling graag met enkele weken verlengen zodra het museum na opheffing van de coronamaatregelen weer open kan.

Het maandag gestolen werk Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Vincent van Gogh was een van de hoogtepunten van de expositie die tot 10 mei te zien zou zijn.

Van Os: „Als alle bruikleengevers eraan willen meewerken, hoop ik op een verlenging. We hadden veel bezoekers en er zijn veel mensen die de tentoonstelling alsnog willen zien, merkten we afgelopen twee weken toen het museum gesloten was. Het publiek heeft meer dan ooit behoefte aan reflectie. We willen er na de heropening nog een paar weken aan vastknopen.”

Het gestolen werk uit 1884 is het enige schilderij van Van Gogh uit de vaste collectie van het Groninger Museum. Andere musea die werken voor de tentoonstelling uitleenden zijn onder meer het Rijksmuseum, het Kröller-Müller Museum en het Kunstmuseum Den Haag. Ook particulieren leenden werken uit voor de tentoonstelling in Laren die bestaat uit meer dan 60 schilderijen, aquarellen en tekeningen van kunstenaars rond het jaar 1900.

Van Os: „We waren daarom al heel verheugd dat het Groninger Museum ons het werk wilde lenen, zodat wij het verhaal van Spiegel van de ziel konden vertellen. Dit werk van Van Gogh maakte het verhaal wel echt af. Ook na de diefstal blijft het essentieel voor musea om werken aan elkaar uit te lenen en daarmee door te gaan. Er is niets ergers dan dat er een bruikleen uit je museum wordt gestolen, maar we gaan dit samen oplossen.”