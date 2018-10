Singel Uitgeverijen neemt Conserve over

Uitgeverij Conserve gaat per 1 januari over naar Singel Uitgeverijen in Amsterdam. Dat maakte oprichter Kees de Bakker bekend.

Uitgeverij Conserve bracht sinds de oprichting in 1983 tussen de vijfhonderd en zeshonderd titels uit, voornamelijk historische romans, boeken over voormalige Nederlandse koloniƫn en de NOS-correspondentenreeks. De eerste uitgave was de postume dichtbundel Leef de dag van Eline van Haaren, naar wie een prijs is vernoemd die eens in de vijf jaar wordt uitgereikt.

Binnenkort verschijnt er bij uitgeverij Conserve nog een boek over het Ruhrgebied van Margriet Brandsma en Jeroen van Eijndhoven en de roman Op de vlucht voor apartheid van Dumani Mandela, de kleinzoon van Nelson Mandela.

Singel Uitgeverijen heeft meerdere uitgevers onder haar hoede, waaronder Athenaeum, Arbeiderspers, De Geus, Nijgh & Van Ditmar, Volt en Querido.