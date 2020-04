Sinds inreisverbod 50 buitenlanders geweigerd aan de grens

Sinds op 19 maart een inreisverbod van kracht is geworden in verband met de coronacrisis, heeft de marechaussee vijftig buitenlanders de toegang tot Nederland geweigerd. Van hen mochten er 37 het land niet in op grond van het inreisverbod. Bij 13 mensen waren er andere redenen om ze te weigeren, bijvoorbeeld omdat ze geen paspoort hadden of geen geld om in ons land te verblijven.

De meesten (44) werden volgens een woordvoerder geweigerd op Schiphol, gevolgd door drie mensen die van de ferry in IJmuiden kwamen, twee op Eindhoven Airport en een in de Eemshaven.