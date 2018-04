Simone van der Vlugt en Herman Koch op de bon

De portretten van Simone van der Vlugt en Herman Koch sieren vanaf nu de Nederlandse Boekenbon. De tegoedbon is ontworpen door Jaap Drupsteen, onder meer bekend van de laatste Nederlandse gulden bankbiljetten.

Van der Vlugt (Blauw water, De reünie) en Herman Koch (Het Diner, Geachte heer M.) bleken de favorieten bij het publiek dat via een boekenwebsite kon stemmen. Koch liet in een reactie weten dat hij „altijd al graag cadeau gedaan wilde worden” en ook Van der Vlugt vindt het „een eer om erop te mogen staan”.

Met ruim een miljoen Boekenbonnen per jaar is het een van de meest gegeven cadeaubonnen. De eerste Boekenbon verscheen in 1934. Sinds meer dan twintig jaar staan er op de bon bekende auteurs afgebeeld onder wie Louis Couperus, Hella S. Haasse, Jan Wolkers en Tommy Wieringa.