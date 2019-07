Simba de Leeuw uit Bagdad geland

Simba de Leeuw is vrijdag even voor 15.00 uur geland op vliegveld Maastricht Aachen Airport (MAA). Daar is hij opgehaald door medewerkers van de stichting Leeuw, die het dier naar de eigen opvang in Noord-Holland brengen. Het dier gaat nu eerst dertig dagen in quarantaine, aldus Daphne Pels van de stichting Leeuw.

Twee marechaussees van de ambassade in Bagdad vonden de zwaar verwaarloosde leeuw op een markt in Bagdad. Het vermagerde dier zat in een te kleine kooi. De twee militairen begonnen een succesvolle crowdfundingsactie met hulp van de Stichting Leeuw om het dier - inmiddels Simba gedoopt - uit zijn ellendige situatie te bevrijden en van Irak naar Nederland te brengen.

„Dat had nogal wat voeten in de aarde”, zei Pels. „Er waren steeds weer vertragingen. Drie maanden lang, tot de juiste papieren waren getekend. Het dier werd intussen wel goed opgevangen in een dierentuin in Bagdad, waar het goed werd verzorgd.”

De bedoeling is om het twee jaar oude dier in Nederland bij de Stichting Leeuw in Noord-Holland aan te laten sterken en dan terug te brengen naar het continent van oorsprong, Afrika. Om precies te zijn een opvangcentrum in Zuid-Afrika, aldus Pels.