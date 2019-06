Sigaretten straks alleen nog in saai pakje

Sigaretten en shag mogen over een jaar alleen nog maar worden verkocht in weinig verleidelijke en allemaal dezelfde donkergroen-bruine pakjes. Dat heeft de ministerraad vrijdagmiddag besloten in aanloop naar het Preventieakkoord voor een gezonder Nederland.

De verpakkingen zullen zich alleen nog maar van elkaar onderscheiden door het merk. De gezondheidswaarschuwingen met de confronterende plaatjes blijven erop staan.

„We hebben met dit kabinet de ambitie om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren. Dat betekent dat elk kind dat in deze jaren wordt geboren niet eens op het idee komt om te gaan roken. Tabaksproducten minder aantrekkelijk maken, speelt daarbij een belangrijke rol”, aldus staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid).

Tabak wordt ook duurder en op minder plekken zichtbaar en beschikbaar. Tegelijk zullen steeds meer plekken rookvrij worden.