Siebelink schrijft boekenweekgeschenk

Jan Siebelink gaat het boekenweekgeschenk van 2019 schrijven. De 84e Boekenweek is van zaterdag 23 tot en met zondag 31 maart volgend jaar. Het thema van de Boekenweek 2019 wordt later bekend.

Siebelink werd in 2005 een nationale literaire held door zijn inmiddels ook verfilmde roman Knielen op een bed violen. Er werden 600.000 exemplaren van het boek verkocht en het werd bekroond met de AKO Literatuurprijs. De tachtigjarige Siebelink is erg blij met de uitnodiging. „Het boekenweekgeschenk mogen schrijven is de bekroning van ruim veertig jaar schrijverschap. Deze opdracht, nota bene in het jaar dat ik tachtig ben geworden, ervaar ik als een enorme eer.”

Hij vindt ook dat het op een perfect moment komt, gezien het pas afgeleverde vervolg op Knielen op een bed violen, en kijkt uit naar het nieuwe schijversavontuur dat hem wacht: „De saga over de kwekerij van mijn vader heb ik, denk ik, voltooid met mijn meest recente roman De buurjongen. Ik ben nieuwsgierig welk verhaal zich voor het boekenweekgeschenk gaat aandienen. Het wonder van het schrijven.”

Henk Pröpper, interim-directeur van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), verwacht er veel van: „Jan is een fascinerende en veelzijdige auteur die op geheel eigen wijze een grote schare lezers weet te boeien. Hij is een groot ambassadeur van de literatuur en het boek.”

Tijdens de afgelopen Boekenweek, waarvoor Griet Op de Beeck het boekenweekgeschenk leverde, steeg de omzet van Nederlandstalige boeken met 3 procent ten opzichte van de Boekenweek van 2017. Daarmee is er al vier jaar weer een stijgende lijn. Lezers hadden volgens de CPNB meer geld over voor een boek en speciaal ook voor bijzondere en mooi vormgegeven boeken.