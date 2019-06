‘Siëstabeweiding’ houdt de koe koel

Veehouders nemen volgens LTO Nederland massaal maatregelen om hittestress bij hun dieren te voorkomen. Daardoor zou het goed kunnen dat er op de warme dagen die worden verwacht minder koeien in de wei staan. Veel boeren laten ze in de stal staan, waar het koeler is, en laten ze ’s avonds of ’s nachts naar buiten.

‘Siëstabeweiding’ noemt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) deze omkering in het ritme van de koe. De GD raadt veehouders aan om hun dieren ook actief te koelen, bijvoorbeeld met vernevelaars en ventilatoren. Welke maatregelen gewenst zijn, verschilt per soort. Meer drinkwater, ventilatie en zoveel mogelijk koelte zijn altijd gewenst. Kippen hebben bijvoorbeeld extra mineralen en vitamine C nodig, varkens kunnen verkoeling krijgen door ze meer ruimte te geven en water te sproeien. Het kan ook helpen om het staldak nat te houden.

Een ander heikel punt bij warmte is het transport van dieren. Dat moet zoveel mogelijk ’s nachts en op de vroege ochtend gebeuren. Bedrijven moeten dieren beschermen tegen de hitte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert sinds maandag extra controles uit op dierenwelzijn tijdens het vervoer.