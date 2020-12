‘Shell op ramkoers met wereldwijde klimaatdoelen’

De rechter moet Shell dwingen zijn CO2-uitstoot te verminderen, omdat het bedrijf „op ramkoers” ligt met de mondiale klimaatdoelstellingen, betoogt advocaat Roger Cox dinsdag namens Milieudefensie en andere eisers voor de rechtbank in Den Haag. „Royal Dutch Shell stoot substantieel meer uit dan alle andere Nederlandse bedrijven en burgers bij elkaar”, schetst de advocaat in zijn openingspleidooi.

Omdat het olie- en gasconcern door de fossiele brandstoffen die het verkoopt zo’n grote bijdrage levert aan de uitstoot van broeikasgassen, draagt het volgens de eisers een „bijzondere verantwoordelijkheid”. Shell moet zich houden aan de gevarengrens die internationaal is vastgesteld, stelt Cox. En dat is het streven uit het klimaatakkoord van Parijs om de uitstoot zodanig terug te dringen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot maximaal 1,5 graden.

De eisers vinden dat de rechtbank Shell moet dwingen tot maatregelen tegen klimaatverandering, net zoals de Hoge Raad eind vorig jaar de Nederlandse staat verplichtte tot meer actie.

Shell zelf onderschrijft dat klimaatverandering gevaarlijk is en heeft zelf ook doelstellingen geformuleerd om de CO2-uitstoot die de producten van het bedrijf veroorzaken te verminderen. Wat Shell betreft moet de opwarming van de aarde worden tegengegaan met internationale afspraken en niet met rechtszaken.

Cox noemt het beleid van Shell „buitengewoon gevaarzettend en desastreus”. Terwijl internationaal is afgesproken dat de CO2-uitstoot de komende jaren al fors omlaag moet, investeert Shell nog volop in de winning van olie en gas. Daarmee handelt de multinational volgens de eisers niet alleen in strijd met zorgvuldigheidsprincipes, maar zelfs met de mensenrechten.