Shania Twain na 14 jaar weer in Nederland

Countryzangeres Shania Twain komt na veertien jaar weer naar Nederland. Donderdag 11 oktober 2018 staat ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het is haar eerste optreden in Nederland sinds 2004, toen ze voor haar Up! Tour in Ahoy in Rotterdam stond.

Twain kondigde eerder dit jaar al een concertreeks in Groot-Brittannië aan. Nu heeft ze die tournee uitgebreid met Amsterdam en acht andere Europese steden, maakte Mojo maandag bekend.

De Canadese Twain, geboren als Eileen Edwards, staat te boek als een van de grootste countrysterren ter wereld en scoorde hits met de nummers You’re Still The One en Man! I Feel Like A Woman. Eind september bracht ze haar vijfde album uit, Now.

Kaarten voor het concert zijn vanaf vrijdag verkrijgbaar.