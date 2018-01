SGP wil gezinnen vrijstellen van toeslag afvalstoffenheffing

De SGP-fractie van De Bilt wil gezinnen vrijstellen van een toeslag die betaald moet worden voor een grotere container voor restafval.

Het gaat om een bedrag van 65 euro per jaar. De SGP dient hiervoor in januari een motie in.

Eind vorig jaar heeft elk adres in de gemeente een kleine kliko ontvangen voor restafval. Met name voor gezinnen met kleine kinderen zal de inhoud van de kleine kliko niet toereikend zijn. Deze gezinnen kunnen een grotere container aanvragen. Om dit te ontmoedigen, wordt de afvalstoffenheffing jaarlijks verhoogd met een tarief van 65 euro.

Voor inwoners die om medische redenen een grotere kliko nodig hebben, bestaat de vrijstelling van betaling van de toeslag al.