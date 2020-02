SGP wil af van godslasterlijk beeld langs A6

De SGP Flevoland wil af van het „godslasterlijke beeld” Tong van Lucifer, dat aan de Knardijk langs de A6 staat. Het beeld moet na de harde wind van de afgelopen weken worden gerestaureerd.

Het kunstwerk is in het verleden al meerdere keren gerestaureerd. Dat kostte de provincie meer dan twee ton. De SGP grijpt deze kosten aan om de plaats van het kunstwerk ter discussie te stellen. Ze vindt dat het zo snel mogelijk in een museum moet worden geplaatst.

De partij heeft altijd al moeite met het kunstwerk gehad omdat het de duivel zou uitbeelden die zijn tong uitsteekt naar God. „Iedere keer als ik er langs rijd, doet het me pijn”, zei fractievoorzitter Sjaak Simonse tegen Omroep Flevoland. „Als het beeld naar een museum gaat, kan wie dat wil het daar bewust opzoeken.”

Om zijn pleidooi kracht bij te zetten, haalde hij woensdag in de Statenvergadering van Provinciale Staten Psalm 33 aan.

De SGP krijgt bijval van een paar andere partijen, maar of dat genoeg is om het voorstel ook uit te voeren, is nog niet duidelijk. Binnenkort wordt hierover in Provinciale Staten gestemd.