SGP-wethouder Tanis van Sliedrecht naar Altena

Hans Tanis (57), wethouder voor SGP/ChristenUnie in Sliedrecht, gaat diezelfde functie voor de SGP vervullen voor de SGP in de nieuwe gemeente Altena in Noord-Brabant. Die ontstond op 1 januari uit samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

Tanis begon in 2008 als wethouder Economische Zaken en Financiën in Sliedrecht. De SGP-fractie in Altena zocht een bestuurder met ervaring op financieel terrein.

Hoewel Hans Tanis veel zin heeft in zijn nieuwe baan, zegt hij Sliedrecht met weemoed achter zich te laten: “De keuze voor de overstap naar Altena was geen gemakkelijke. We hebben echt een goede start gemaakt met het college, er staan mooie dingen op stapel, en we werken samen in een fijne sfeer!”

Burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht roemde donderdag de manier waarop Tanis Sliedrecht door de financiële crisis leidde en de fileproblematiek op de A15 op kabinetsniveau aankaartte. „Daarmee heeft hij bereikt dat de A15 tussen Sliedrecht en Gorinchem op langere termijn verbreed gaat worden. En op korte termijn komt er 8 miljoen euro beschikbaar om het probleem aan te pakken.”

Het is nog niet bekend wie Hans Tanis opvolgt als wethouder in Sliedrecht. Voorlopig verdeelt het college van Burgemeester en Wethouders zijn taken.

Dinsdag wordt Tanis in Altena geïnstalleerd.