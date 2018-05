SGP-wethouder Scherpenzeel blijft nog even zitten, Putten houdt huidig college

Het ziet er in Scherpenzeel naar uit dat SGP-wethouder Henk Vreeswijk nog even aanblijft. Dat meldde de Scherpenzeelse Krant dinsdag.

Vreeswijk is gevraagd om bij de start van het nieuwe college van Gemeentebelangen Scherpenzeel (GBS), CU en PRO Scherpenzeel in te vallen voor GBS-kandidaat Henny van Dijk-van Ommering. Zij is door ziekte tijdelijk afwezig. Maandag is het coalitieakkoord gepresenteerd.

Hendrik-Ido-Ambacht

In Hendrik-Ido-Ambacht vormen SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen en CDA de komende vier jaar het college. Dat meldde informateur André Flach maandag. De wethoudersposten worden bezet door Flach (SGP-CU), Ralph Lafleur (Gemeente Belangen) en Steven van Die (CDA). Flach was de afgelopen twee periodes ook wethouder.

Ede

De vijf onderhandelende partijen in Ede hebben dinsdag bekendgemaakt wie hun kandidaat-wethouders zijn. Naast de huidige wethouders Leon Meijer (CU) en Willemien Vreugdenhil (CDA) worden Peter de Pater (GB), Hester Veltman (VVD) en Lex Hoefsloot (GL) voorgedragen aan de raad.

Soest

CU-SGP, VVD en D66 in Soest hebben woensdag hun coalitieakkoord gepresenteerd. CU-SGP is nieuw in het college. De huidige coalitiepartijen CDA en Soest2002 vallen buiten de boot.

Putten

ChristenUnie, SGP en Wij Putten hebben maandag een akkoord getekend over een nieuw college in Putten. De huidige wethouders blijven ook de komende periode aan. Het gaat om Gerbert Priem (CU), Nico Gerritsen (SGP) en Roelof Koekkoek (Wij Putten).

Wethouders

In 12 van de 73 gemeenten waar de colleges bijna of geheel rond zijn, wordt de komende periode met meer bestuurders gewerkt. In twaalf gemeenten zijn minder wethouders benoemd. De overige gemeenten behouden hetzelfde aantal wethouders. Dat meldde Binnenlands Bestuur dinsdag.