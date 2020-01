SGP-wethouder Keuken: Het is mooi geweest

Elf jaar en vier maanden was SGP’er Hans Keuken (59) wethouder van de gemeente Neder-Betuwe.Vrijdagmiddag neemt hij afscheid. „Soms was ik in mijn ambt best eenzaam en kwetsbaar.”

Een politieke loopbaan wordt afgesloten. Die begon in 1996 in de toenmalige gemeente Echteld. Keuken was er tot aan de bestuurlijke herindeling in 2002 raadslid en fractievoorzitter. In maart 2006 werd hij raadslid van de nieuwe gemeente Neder-Betuwe. Sinds september 2008 was hij wethouder. Keuken wacht nu een nieuwe taak: personeelszaken bij de FTH Groep in Kesteren, bekend van de winkels Babypark en Babydump, met 1200 werknemers in 26 vestigingen.

Het wethouderschap was „dynamisch, intensief, afwisselend, met heel mooie kanten maar ook met minder leuke ervaringen”, schrijft u in uw ontslagbrief.

„Het is een mooi vak. Je kunt van betekenis zijn voor de inwoners van je gemeente. Je dient hun belangen lokaal, regionaal en in andere verbanden. Samen zet je ook wat in beweging. Er zijn veel projecten uitgevoerd, onder meer woningbouw. Maar schaduwkanten waren er ook. Een wethouder is soms eenzaam.

In complexe situaties, als ik me niet begrepen voelde of mensen dachten dat het anders moest, was het thuisfront belangrijk. Mijn vrouw Adrie was voor mij een luisterend oor en hielp me soms om anders naar een kwestie te kijken.”

Een wethouder is ook kwetsbaar, schrijft u.

„Er wordt veel van je verwacht, terwijl je vooral ook moet rekenen met regels, wetten en beleid. Dat wordt niet altijd gesnapt. Zeker de laatste jaren kwamen daar de sociale media bij, waardoor je behoorlijk bestookt kunt worden. Men mag blijkbaar van alles van je vinden. Dat kan je integriteit raken, wat heel pijnlijk is, terwijl je je niet kunt verdedigen. Je moet het maar lijdelijk ondergaan.”

Nu stopt u.

„De houdbaarheidstermijn van een wethouder ligt tussen de zes en de acht jaar. Elf jaar is dus lang, ik stapte halverwege een raadsperiode in. Voor het vervolg heb ik een burgemeesterschap overwogen, daartoe gestimuleerd door personen om mij heen, maar dan zouden we onze kinderen en kleinkinderen, die in de buurt wonen en geregeld bij opa en oma op bezoek komen, te veel gaan missen. Toen kwam FTH. Dat geeft nieuwe energie. Bij de Rabobank had ik als manager al met personeelsbeleid te maken.”

Geen politiek meer?

„Ik blijf lid van het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur van de landelijke SGP, verder laat ik het over aan de jongere generatie. Er komt tijd voor hobby’s: orgel en geschiedenis. Ik ga de familiehistorie eens uitdiepen.”

