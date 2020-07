SGP-wethouder De Kruijf uit Barneveld stopt na vijftien jaar

Aart de Kruijf (SGP) stopt in oktober als wethouder van Barneveld. Hij was dat ruim vijftien jaar.

„Ik hoop dit jaar 68 te worden en ben toe aan een nieuwe fase in mijn leven”, deelde De Kruijff woensdagavond de gemeenteraad mee. Hij hield zich vooral bezig met de ruimtelijke ontwikkeling van Barneveld, met name het landelijk gebied en de woningbouw.

De SGP draagt Barnevelder Bennie Wijnne (60) voor als opvolger. Wijnne, werkzaam in de financiële sector, was vele jaren raadslid, zeven jaar in zijn geboorteplaats Oldebroek en zes jaar in Barneveld. Sinds 2016 was hij lid van Provinciale Staten van Gelderland. Fractievolger Gerrit Averesch uit Zelhem neemt Wijnne’s plaats in de SGP-statenfractie in.