SGP weer in college Utrechtse Heuvelrug

De SGP keert terug in het college van Utrechtse Heuvelrug. De VVD, Open (het lokale samenwerkingsverband van GroenLinks en de PvdA) en het CDA zijn de andere collegepartijen.

“Deze brede combinatie past bij het tot uitvoering brengen van het nieuwe raadsprogramma, dat door alle fracties wordt gedragen”, zegt informateur Remco van Lunteren (VVD). Gerit Boonzaaijer, die ook de afgelopen raadsperiode in het college zat, is kandidaat-wethouder voor de SGP. Eén partij is nieuw in het college: de VVD, die de plaats van D66 inneemt. De nieuwe wethouders worden 24 mei officieel geïnstalleerd.