SGP Waalwijk wil zondagsrust op terminal

Bij de plannen voor een nieuwe containerterminal in Waalwijk moet rekening gehouden worden met zondagsrust. Dat vindt Richard Tiemstra van de plaatselijke SGP.

Hij vroeg hier donderdagavond aandacht voor in een raadsdebat. Tiemstra vindt het niet vanzelfsprekend dat er zeven dagen in de week gewerkt gaat worden op de nieuwe containerterminal. „Ik denk dat een rustdag in de week voor iedereen goed is, of je nu gelovig bent of niet.”

Tiemstra gaf vrijdag desgevraagd aan dat hij vindt dat in de plannen voldoende rekening gehouden wordt met de zondagsrust. Ook de mogelijkheid voor christelijke schippers om op zondag aan te meren, zodat kerkgang mogelijk is, is onderdeel van de plannen.