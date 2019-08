SGP Vlissingen bepleit aanpak drugsdealers

De SGP-fractie in Vlissingen roept het stadsbestuur op om drugsdealers in Zeeland aan te pakken via een last onder dwangsom. Hierbij geeft de burgemeester een waarschuwing door een dwangsom op te leggen aan een dealer, maar wordt het bedrag niet direct geïnd. Dat gebeurt pas als iemand opnieuw betrapt wordt op straathandel.

SGP-fractievoorzitter Lilian Janse pleit er in schriftelijke vragen aan het college voor deze zogenaamde ”Veluwse Methode” samen met andere Zeeuwse gemeenten in de hele provincie in te voeren.