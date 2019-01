SGP Vijfheerenlanden vraagt steun CU rond koopzondag

„Blijf naast ons staan. Houd straks in het debat de rug recht om, als dat mogelijk is, de koopzondagen tegen te houden.” Die oproep deed SGP-voorman Evert Geluk woensdagavond tijdens de raadsvergadering van Vijfheerenlanden aan de ChristenUnie.

De openstelling van winkels op zondag was een van de belangrijkste discussiepunten tijdens de bespreking van het coalitieakkoord van CDA, CU, PvdA, VVD en D66.

Dat onderwerp was in december de reden dat de SGP uit de coalitieonderhandelingen stapte. Toenmalig voorman Arie Keppel ging wel akkoord met een onafhankelijk onderzoek naar de koopzondag om bij de volgende raadsverkiezingen een uitspraak van de kiezer te vragen over dit onderwerp. Maar de SGP kon absoluut niet leven met de afspraak uit het coalitieakkoord om de inwoners per kern te laten beslissen of de winkels op zondag van 12.00 tot 17.00 uur open mogen. Dat ‘referendum’ wordt gehouden in maart rond de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. De meerderheid van de stemmen beslist als in de desbetreffende kern een opkomstpercentage van 33 procent wordt gehaald.

Uit het coalitieakkoord blijkt dat de ChristenUnie –evenmin voorstander van de koopzondag– bij het komende raadsdebat een eigen afweging mag maken en CU-wethouder Kamstra in het college de ruimte krijgt om op dit punt een minderheidsstandpunt in te nemen.

Verbijsterd

De oppositie was gisteravond verbijsterd over die afspraak. SGP-voorman Geluk wees erop dat zijn partij –de op een na grootste in Vijfheerenlanden– door de kwestie van de koopzondag buitenspel is gezet. „De bijzondere positie van de CU verbaast ons. Op die manier had iedere fractie aan de coalitie mee kunnen doen. Of zijn de spelregels halverwege aangepast?” Geluk betreurde het bovendien dat nu alleen de mening van de inwoners doorslaggevend is. „We missen de opvattingen van ondernemers en kerken. Zijn die niet belangrijk? Daarom waren wij voorstander van een onderzoek.”

Ook beide andere oppositiepartijen verbaasden zich over de uitzonderingspositie van de CU. „Zo hadden we met z’n allen in de coalitie kunnen gaan zitten”, vond GroenLinksvoorman Erik van Doorn. VHL Lokaalleider Wim van Dijk stelde vast dat de CU de principiële beloften aan haar kiezers is nagekomen. „De andere coalitiepartijen hebben op dit punt emmers water bij de wijn gedaan. Er is gewoon gerommeld om overeenstemming te bereiken. Principes zijn verloochend om aan de macht te komen.”

Rustdag

CU-voorman Dico Baars benadrukte dat voor zijn partij de zondagsrust een belangrijk thema is. „Dit is voor ons een fundamenteel onderwerp. Inwoners en ondernemers komen beter tot hun recht als er op één dag in de week een moment van rust is. Wij blijven ons als partij inzetten voor de bescherming van de rustdag. Wij staan bij dit onderwerp naast de SGP.” SGP-voorman Geluk waardeerde die steun en riep de CU ertoe op de komende tijd haar rug recht te houden.

GroenLinksvoorman Van Doorn koos een andere benadering. Hij adviseerde de achterban van SGP en CU om niet te gaan stemmen. „Dan wordt de drempel van 33 procent waarschijnlijk niet gehaald en komen er ook geen koopzondagen.”