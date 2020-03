SGP Vijfheerenlanden: Verander aanspreekvormen niet

SGP-fractievoorzitter Evert Geluk is het niet eens met de manier waarop het college van B&W van Vijfheerenlanden de inwoners van de gemeente aanspreekt in officiële brieven.

Om uitvoering te geven aan een motie waarin de meerderheid van de raad het college vroeg de LHBTI-emancipatie te bevorderen, kiest de gemeente voor een genderneutrale communicatie met de inwoners.

Sinds vorige maand worden inwoners van Vijfheerenlanden in een brief niet meer aangesproken met ”Geachte meneer of mevrouw”, maar met hun voor- en achternaam.

Als de voor- en achternaam niet bekend is of als het schrijven gericht is aan de inwoners van een straat, wijk of kern, wordt begonnen met ”Beste inwoner(s) van Vijfheerenlanden”.

De plannen schoten bij de SGP in het verkeerde keelgat. Voorman Geluk stelde schriftelijke vragen over de gang van zaken en peilde gisteren in de commissie Algemene Zaken de mening van de andere fracties.

Geluk: „Ik ben vandaag een aantal malen aangesproken met ”meneer Geluk” en ook vanavond spreken we elkaar aan met ”meneer” en ”mevrouw”. Dat getuigt van respect én van het feit dat we biologisch een geslacht hebben meegekregen.”

Geluk vroeg zich af of het genderneutraal communiceren past bij de uitwerking van de motie, waar de SGP overigens tegen stemde. „De SGP wil de problematiek van de LHBTI-gemeenschap niet bagatelliseren, maar gaat u niet voorbij aan het feit dat het grootste gedeelte van onze gemeente niet tot die gemeenschap behoort. Wordt de meerderheid zo geen minderheid?”

Ook gaf hij aan dat de gemeente met deze verandering van de aanspreekvormen de geslachten ontkent. „Dat betreur ik zeer.”

De meeste fracties toonden begrip voor de argumenten van de SGP-voorman, maar de overgrote meerderheid van de raad steunde toch de aanpak van B&W.

GroenLinks-voorman Van Doorn benadrukte dat een democratie staat of valt met de manier waarop de meerderheid met de minderheid omgaat. „Laten we omwille van die enkeling die zich diep gekwetst voelt dit beleid doorvoeren.”

CDA’er Bel: „Het zou prachtig zijn om mensen die zich tot nu toe niet gehoord of gezien voelden er zo bij te trekken.”

Na afloop toonde Geluk zich teleurgesteld over het debat. „Met name van ChristenUnie en CDA had ik meer steun verwacht.”