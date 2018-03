De SGP Rijssen-Holten wil tien autoloze zondagen per jaar in de gemeente. Lijsttrekker Scheppink somt diverse redenen voor autovrije zondagen op in een filmpje op Facebook.

Als eerste noemt hij het zorgvuldig omgaan met de schepping. „Wij zijn voor duurzaamheid, we moeten de uitstoot verminderen.”

Het tweede argument is de rust op de eerste dag van de week. „De SGP is een partij van de rust, wij gaan voor de zondagsrust.”

De praktische aanleiding voor het voorstel zijn de zondagse parkeerproblemen rondom kerken. „Wij willen dat oplossen”, aldus Scheppink.

Bij een verkiezingsbord loopt hij alle andere deelnemende partijen af en verklaart hij waarom hij verwacht dat zij ook voor de autovrije zondagen zijn. „Komt helemaal goed.”