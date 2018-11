SGP Reimerswaal tegen yoga voor ambtenaren

De SGP in Reimerswaal is kritisch over het mogelijk organiseren van lessen in yoga en mindfulness tijdens middagpauzes van de gemeente.

„Het college moet hier direct mee stoppen”, stelde SGP-raadslid Rien Bruinooge woensdag in de PZC. Volgens hem mag de gemeente niet met belastinggeld en onder werktijd hindoeïsme en boeddhisme bevorderen. In elke encyclopedie staat dat yoga zijn oorsprong vindt in het hindoeïsme en mindfulness uit het boeddhisme komt, stelt hij. „Nodig naast de yogaleraar ook maar meteen een dominee, imam, rabbijn en pastoor uit”, grapte hij.

De gemeente zou de yogalessen overwegen om de werkdruk op het gemeentehuis te verminderen. „Hier gaan mijn nekharen van overeind staan. Het organiseren van religieuze samenkomsten gaat echt te ver. Een overheid dient neutraal te zijn”, aldus Bruinooge.

ChristenUnieraadslid Huib Bouwman viel de SGP bij. „We vragen ook niet aan het college om een middagpauzedienst te organiseren, dus ik zou zeggen: dan ook geen yogalessen.”

Wethouder Kees Verburg (PvdA) benadrukte dat yoga en mindfulness alleen maar als voorbeelden zijn genoemd. „Er is nog geen actie ondernomen. De nota moet nog uitgewerkt worden.”