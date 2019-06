SGP-raadslid Polinder uit Elburg onder vuur

Raadslid voor de SGP in Elburg Jan Polinder ligt onder vuur. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling.

Polinder was begin dit jaar betrokken bij overleg met de gemeente over de bestemming van een voormalig pand van de Marechaussee in ’t Harde. Hij voerde die gesprekken als projectleider bij een adviesbureau, dat door vastgoedeigenaar Frens was ingehuurd. Op een later moment lagen de plannen ook in de gemeenteraad, waar Polinder raadslid was.

Het handelen van Polinder is in strijd met de wet, zegt bestuurskundige Michiel de Vries tegen Omroep Gelderland. „Je mag geen raadslid zijn, en tegelijk adviseur van een partij waarmee de gemeente in onderhandeling is.”

Polinder verklaarde donderdagmorgen er „van overtuigd te zijn integer te hebben gehandeld. Toen de plannen in de politiek besproken werden, heb ik me onthouden van stemming.” Hij pleit ervoor dat de zaak goed uitgezocht wordt. „Ik wil niet dat er iets onderhuids blijft zitten. Maar op basis van de huidige afspraken geloof ik niet dat er iets aan de hand is.”