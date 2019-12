SGP-raadslid Elburg stapt op

SGP-raadslid Jan Polinder in Elburg neemt ontslag. De politicus kreeg kritiek om vermeende belangenverstrengeling.

SGP-raadslid Polinder maakt zijn opstappen vrijdagmorgen bekend. Polinder heeft burgemeester Jan Nathan Rozendaal donderdagavond per brief op de hoogte gesteld. Het raadslid legt 20 januari zijn politieke werk neer.

Polinder kreeg kritiek wegens betrokkenheid bij de aankoop van het zogenaamde Brigadegebouw, een voormalig pand van de marechaussee in ’t Harde. De Nunspeetse Onroerend Goed Maatschappij (NOM) schakelde een adviesbureau in voor de aankoop. Polinder werkt ook voor dat bureau.

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal (SGP) liet na ontstane onrust, op verzoek van Polinder, een officieel onderzoek instellen. Onderzoekers concludeerden vorige maand dat het SGP-raadslid niet in strijd met de wet heeft gehandeld, maar wel de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt.

Het SGP-raadslid benadrukt op grond van het externe onderzoek dat er „werkelijk niets” aan de hand is. Hij zegt ook „100 procent” bereid te zijn de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Polinder stelde op verzoek van de burgemeester een verklaring op, waarin hij duidelijk maakte hoe hij belangenverstrengeling in de toekomst wil voorkomen.

Het raadslid zou volgens de verklaring voortaan elke opdracht van zijn bedrijf in de gemeente Elburg melden aan de burgemeester. Verder stapte hij uit de commissie Ruimtelijke Ordening.

De verklaring van Polinder is woensdagavond in het presidium, de vergadering van fractievoorzitters, besproken. Zij vroegen het raadslid nog deze week met een aanscherping van de verklaring te komen. Het document zou niet op alle punten helder genoeg zijn. Oppositiepartijen zeiden in een reactie dat een debat over integriteit voor de hand ligt.

Polinder past zijn verklaring niet meer aan, omdat hij in januari ontslag neemt. De fractievoorzitters stellen volgens hem eisen, waardoor hij zijn werk in Elburg niet meer kan doen. Polinder verklaart geen onenigheid met de fractievoorzitters te hebben.

Polinder zegt al dit voorjaar besloten te hebben een punt te zetten achter zijn politieke loopbaan in Elburg. „Ik wilde echter het rapport fatsoenlijk afwachten en niet voor mijn verantwoordelijkheid weglopen.”

Polinder is achttien jaar actief in de raad van Elburg, waarvan tien jaar als wethouder.