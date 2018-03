SGP-raadslid Dantumadiel wint stemmen na commotie verkiezingsfilmpje

Half Nederland viel over zijn verkiezingsfilmpje. SGP-raadslid Bakker uit Dantumadiel (Friesland) –acht jaar in het vak– boekt desondanks stemmenwinst.

Op een verkiezingsvideootje –gemaakt met een iPhone– parkeert SGP-lijsttrekker Bakker zijn Albert Heijn-supermarktkarretje wat onhandig in een Lidl-rijtje. Een jong meisje stelt ondertussen vragen.

In de antwoorden vallen de woorden „echtscheiding” en „verschrikkelijk.” De grachtengordel –en een flink deel van het land– ontploft. De video gaat viraal op internet.

Toch sleept Bakker bij de verkiezingen 77 stemmen meer in de wacht dan in 2014. De SGP behoudt zijn zetel, Dantumadiel zijn christelijke meerderheid. „Ik ben blij en dankbaar. Deze SGP-zetel is de enige in Friesland en Groningen.”

Hoe verklaart u de stemmenwinst?

„De SGP levert een gewaardeerde bijdrage in de raad. Mensen zien dat. Bovendien levert het extra stemmen op als de SGP wordt aangevallen. Mensen die nog nooit hebben gestemd, zeggen nu: Ik stem SGP. Iemand die zijn stemkaart al had verscheurd, heeft geprobeerd een nieuwe te krijgen.”

Hoe kijkt u terug op de commotie?

„Ik viel op de video al snel door de mand. Omdat het zo waaide, zijn we beschut bij het hokje met supermarktkarren gaan staan. Maar wij komen nooit aan die kant. Daarom paste het karretje niet.

We zijn overvallen en geschrokken door de commotie. De video was bestemd voor Dantumadiel, niet voor heel Nederland.”

Is het verstandig om pijnlijke thema’s als echtscheiding in een verkiezingsvideootje voor de gemeenteraad te stoppen?

„Dit is een belangrijk thema dat de samenleving diepgaand raakt. Ik had het ook over stoeptegels en lantaarnpalen kunnen hebben, maar dat vind ik minder belangrijke zaken. Tegelijkertijd is maar weer gebleken dat het belangrijk is ondubbelzinnige antwoorden te geven. Dat was niet altijd het geval. Een leermoment. Ik had duidelijker moeten zijn.

Overigens heb ik in de video niet gezegd dat echtscheiding verschrikkelijk is, maar de gevólgen van echtscheiding voor kinderen. Daarbij baseer ik me op verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Mensen horen er echter dingen vanuit hun eigen situatie in.”

U hebt de video ijlings offline gehaald?

„Na alle commotie heeft iemand anders de video in een paniekreactie offline gehaald. Persoonlijk zou ik dat niet hebben gedaan.”

Wat doet dit met u?

„De commotie raakt me persoonlijk. Ik sta hier niet met een opgeheven vingertje te veroordelen. Ik weet dat echtscheiding pijnlijk is. Mogelijk heb ik mensen onbedoeld gekwetst. Ik ben nu dubbel gemotiveerd om iets te doen voor eenoudergezinnen. Zij hebben het vaak erg moeilijk en dan help ik graag.”