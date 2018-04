SGP, Pro’98, CDA en CU eens over coalitie Barneveld

SGP, Pro’98, CDA en ChristenUnie in Barneveld zijn het eens over het coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Het concept wordt nog voorgelegd aan de raadsfracties, afgesproken is al wel dat het akkoord woensdag officieel wordt gepresenteerd.

Nieuwkomer in het college is de progressieve combinatie Pro’98, die na twaalf jaar weer een wethouder levert. Ze neemt de plaats in van de VVD, die bij de verkiezingen tot de verliezers behoorde. Aart de Kruijf (SGP), Hans van Daalen (CU) en Didi Dorrestijn-Taal (CDA) blijven wethouder.