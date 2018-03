SGP praat in Ermelo mee over coalitie

In Ermelo starten Progressief Ermelo (PE), BurgerBelangen Ermelo, VVD en SGP maandag gesprekken over een te vormen coalitie. De vier partijen spraken vrijdag de intentie uit om samen te werken.

Met deze snelle coalitievorming houden de nieuwe collegepartijen het CDA als de grootste partij en de ChristenUnie als winnaar van de verkiezingen buiten de coalitie.

In Waddinxveen willen VVD, D66, Weerbaar Waddinxveen en PvdA/GroenLinks de komende jaren met elkaar een coalitie vormen. Dat betekent dat de twee christelijke partijen die al jarenlang zitting hebben in het college, PCW en CDA, buitenspel staan.

In veel andere plaatsen worden de komende dagen eerst de verschillende mogelijkheden verkend. Daartoe gaat burgemeester Lambooij van Putten in Barneveld de mogelijkheden verkennen voor de vorming van „een hecht en stevig college.” In Rhenen, waar de SGP weliswaar de grootste partij is gebleven, maar door een tekort van zeven stemmen haar vierde zetel verloor, gaat zaterdag burgemeester Verhoeve van Oudewater aan de slag.

Hertellingen

In meerdere gemeenten wordt een deel van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw geteld. Naast de al gemelde hertellingen in Beek, Maastricht, Medemblik, Rijswijk (ZH) en Venray, komen er volgende week ook hertellingen in Amersfoort en Bergen op Zoom. Amersfoort hertelt alle stemmen op verzoek van het CDA: het verschil bij het verdelen van de restzetels is erg klein.