SGP pleit voor treinstation Staphorst

SGP Overijssel pleit voor een treinstation in Staphorst. Dat blijkt uit een maandag uitgebracht persbericht van de partij.

Statenlid Gert Harm ten Bolscher vindt dat een treinstation niet alleen belangrijk is voor de vele jongeren die buiten Staphorst studeren en naar school gaan, maar ook voor de forensen die vanuit dit dorp in andere steden. Tijdens de Statenvergadering van woensdag zal de SGP aan gedeputeerde Boerman vragen of hij bereid is om met het ministerie en de NS in gesprek te gaan over de realisatie van een station in Staphorst.