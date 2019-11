SGP oudste politieke partij ooit: gratis stroopwafels op station

SGP’ers deelden vrijdagmorgen op station Amersfoort stroopwafels uit ter gelegenheid van een nieuwe mijlpaal voor de SGP, na het eeuwfeest vorig jaar: die van de oudste partij van Nederland ooit.

Deze vrijdag bestaat de SGP 101 jaar, zes maanden en acht dagen. De partij stoot de ARP, die opging in het CDA, van de troon.

Vandaag breekt de SGP een nationaal record! We zijn vanaf vandaag de oudste politieke partij ooit! Daarom delen we stroopwafels uit op station Amersfoort, en zeggen we: #celebratingSGP! pic.twitter.com/5FKyunVdc5