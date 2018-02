SGP Nunspeet tegen The Passion

De SGP in Nunspeet is geschrokken van het nieuws dat er op 23 maart in Nunspeet een lokale editie van The Passion wordt opgevoerd. De partij zegt dat een groot deel van de inwoners niet achter de opvoering staat. „We krijgen veel reacties van mensen die zich geraakt voelen en er pijn en verdriet om hebben.”

Volgens organisator RTV Nunspeet steunen diverse kerken en ondernemers het idee. Volgens de SGP heeft het merendeel van de kerken juist moeite met de voorstelling, omdat die „uitgerekend in een christelijk dorp als Nunspeet plaatsvindt.” De SGP hoopt dat het gemeentebestuur geen vergunning verleent.