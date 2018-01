SGP Nunspeet: Christengezin Syrië gepest tijdens cursus

Een uit Syrië gevlucht christelijk gezin is tijdens een integratiecursus in Nunspeet gepest en geïntimideerd door islamitische cursisten.

Dat bevestigde SGP-raadslid Polinder vrijdagmorgen desgevraagd naar aanleiding van berichtgeving van Omroep Gelderland.

De partij stelde er donderdag vragen over in de raadsvergadering. Burgemeester Van de Weerd ontkent dat het ging om religieuze spanningen, maar de SGP betwist dat. Ook vindt de partij het een slechte oplossing dat het gezin voor de cursus is overgeplaatst naar Zwolle.