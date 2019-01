SGP mogelijk in coalitie West Betuwe

De SGP onderhandelt weer mee bij de coalitievorming in West Betuwe. De partij kwam eind vorige week in beeld, nadat CDA en GroenLinks uit het overleg stapten.

Beide partijen konden het met Dorpsbelangen, ChristenUnie en Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe niet eens worden over het onderwerp duurzaamheid. Met name de bouw van extra windmolens bleek een breekpunt.

Om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn, willen CDA en GroenLinks geen enkele optie uitsluiten, ook niet de komst van meer windmolens. Dorpsbelangen en de beide andere partijen vinden de realisatie van veertien windmolens bij Deil voldoende en kiezen voor alternatieve oplossingen.

Toen duidelijk werd dat de onderhandelingen met CDA en Groen Links spaak liepen, zocht Dorpsbelangen-onderhandelaar Goossens contact met de SGP. In de loop van donderdagavond vond het eerste gesprek plaats, vrijdagavond werden de onderhandelingen geopend.

De SGP, die in de afgelopen periode in Geldermalsen coalitiepartner was van Dorpsbelangen en CDA, haakte eerder af vanwege de koopzondag. SGP-leider Van Bruchem wilde zekerheid dat in deze periode in West Betuwe geen koopzondagen worden ingevoerd. Die toezegging kon Dorpsbelangen niet doen.

Tijdens eerdere onderhandelingen in december spraken bijna alle partijen af dat de koopzondag een vrije kwestie zou worden, waarover de raad beslist als de zaak op de agenda komt.

De SGP kon als enige daar niet in meegaan en trok zich terug uit de coalitieonderhandelingen.

De SGP viel de afgelopen tijd ook in de nieuwe gemeenten Vijfheerenlanden en Molenlanden buiten de boot, ondanks goede verkiezingsuitslagen. In Vijfheerenlanden kwam dat door de koopzondag, in Molenlanden door nieuwkomer Doe Mee, die veel stemmen haalde.