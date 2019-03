SGP lijkt zich te handhaven in Overijssel

Dirk van Dijk, lijsttrekker van de SGP in Overijssel, is er in het holst van de nacht nog niet zeker van. Behoudt de SGP de tweede zetel in de Staten? Het spant erom, maar het lijkt te lukken. „Wat het ook wordt, Zijn wil geschiede.”

In het provinciehuis in Zwolle is het woensdagavond een drukte van belang. Rumoerig, warm, muziek en spanning. Wat gaat de uitslag worden? SGP’er Van Dijk kent het klappen van de zweep; in april zit hij 25 jaar in Provinciale Staten. Hij is voor de zesde keer lijsttrekker. „Het is altijd weer spannend. De opkomst van FVD baart mij zorgen. Veel mensen uit onze achterban stemmen daar ook op. We kunnen ze niet vasthouden.” De tweede SGP-zetel spant erom, want in SGP-bolwerken als Staphorst. Rijssen-Holten, Kampen en Zwartewaterland verliest de partij een beetje, maar toch. Tegen twee uur lijkt de tweede SGP-zetel haalbaar. Met een slag om de arm.

Al vrij snel is duidelijk dat Forum voor Democratie (FVD) en GroenLinks de grote winnaars zijn in Overijssel. FVD komt vanuit het niks op zes zetels, Groenlinks gaat van twee naar vijf. CDA, D66, SP en PVV verliezen. Elke keer als de uitslag van een Overijsselse gemeente binnenkomt, gaat er een gejuich op in de GroenLinkshoek. Manoushka Molema, lijsttrekker van GroenLinks, is blij, maar ze ziet ook meteen een dilemma. „Veel van wat GroenLinks wil, wil Forum voor Democratie niet en dan gaat het vooral om duurzaamheid en klimaatmaatregelen.”

Vertegenwoordigers van FVD zijn niet in het provinciehuis te vinden. Lijsttrekker Johan Almekinders is op een landelijke bijeenkomst. Het zorgt voor een wat surrealistische sfeer. Je zoekt een winnaar, maar die is er niet. „Ik weet niet wie de mensen van Forum zijn”, zegt Molema van GroenLinks. „Ik heb de lijsttrekker slechts één keer gezien bij een debat”, aldus SGP’er Van Dijk.

Renate van der Velde-Buist trekt de kar bij de ChristenUnie in Overijssel. De partij heeft vier zetels in de Staten. De voorlopige uitslag laat zien dat dit zo blijft. „We hebben authentieke kandidaten en een helder verhaal, dat spreekt aan. Duurzaamheid is een belangrijk thema. Ik vind de opkomst van Forum voor Democratie ingewikkeld. Wat wil die precies in onze provincie? Ik ken de mensen op hun lijst ook niet.”

Ook de minister van Onderwijs namens de ChristenUnie, Arie Slob, loopt rond in het provinciehuis in zijn woonplaats Zwolle. Hij beaamt dat het met de herkenbaarheid en een duidelijk verhaal van zijn partij wel goed zit. „Gert-Jan Segers doet het prima. Ik zie dat de coalitie in de Eerste Kamer haar meerderheid kwijtraakt. Vervelend, maar geen ramp. Dat gebeurde vier jaar geleden ook en dat ging prima.”

Rond de klok van twee druppelt de zaal leeg. Overijssel gaat slapen.