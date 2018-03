SGP Krimpenerwaard blij met steun Koninklijke Horeca Nederland

De SGP Krimpenerwaard is tegen verdere verruiming van de openingstijden voor de horeca. De partij vindt de huidige tijden ruim genoeg. Opmerkelijk genoeg lijkt de partij steun uit onverwachte hoek te krijgen: Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is een aanplakactie in de Krimpenerwaard begonnen met affiches waarop staat: ”21 maart – Ga stemmen! – Ruimere sluitingstijden – Beter evenementenbeleid”. De laatste twee leuzen zijn voorzien van een groen vinkje.

De plaatselijke SGP schreef maandag in een persbericht over de poster van KHN: „Op hun affiches staat het echt. Ze zijn voor „ruimere sluitingstijden.” Wij ook: geen ruimere openingstijden, maar ruimere sluitingstijden. Wij willen Horeca Nederland bedanken voor hun steun en aanmoedigen deze campagne te intensiveren. Vindt u dat ook: stem 21 maart SGP Krimpenerwaard.”