SGP Krimpen stelt vragen over zondagsopening

De SGP-fractie in Krimpen aan den IJssel heeft het college vragen gesteld naar aanleiding van de zondagsopenstelling van de plaatselijke Jumbo. De partij wil dat het college eerst het draagvlak onderzoekt.

„We begrijpen de aankondiging niet”, zei fractievoorzitter Bert-Jan Ruissen woensdag. „Zondagsopenstelling van winkels is in Krimpen aan den IJssel een belangrijk onderwerp geweest in de verkiezingen en nu nog steeds. Wij gaan ervan uit dat het Krimpense college zich rekenschap geeft van de ingewikkeldheid van dit onderwerp en daarom zorgvuldigheid vooropstelt.”

Dupe

De SGP wil duidelijkheid van het college over de ingediende aanvraag over zondagsopenstelling en waarom de gemeenteraad daar nog niets over heeft vernomen. Ook dringt de partij aan op een draagvlakonderzoek onder winkeliers van de twee grote winkelcentra in het dorp en de inwoners. Ruissen: „Een meerderheid van de winkeliers wil helemaal geen zondagsopenstelling. En dat begrijpen we goed: de kleine, zelfstandige winkelier is straks de dupe van de wens van supermarkten en het grootwinkelbedrijf.”

Volgens Ruissen is het nieuwe Krimpense college het aan zijn stand verplicht om het draagvlak voor zondagsopening goed te onderzoeken. „De formateur verklaarde bij zijn verslag in mei 2018 nog dat de nieuwe Krimpense coalitie respectvol de juiste weg wil inslaan op het gebied van zondagsvrijheid. Ook in het coalitieakkoord staat dat inwoners worden gestimuleerd mee te praten. Dat kan bij dit belangrijke onderwerp geen loze kreet zijn.”

Zondagsvrijheid

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart in Krimpen aan den IJssel behaalde de SGP vijf zetels. Na ruim twee maanden onderhandelen strandde het coalitie-overleg op het onderwerp van de koopzondag.

In juni presenteerde de nieuwe coalitie, zonder de SGP en de ChristenUnie, een akkoord. Kristen Jaarsma van lokale partij de Stem van Krimpen zei destijds: „We noemen zondagrust nu zondagsvrijheid. Om te benadrukken dat we het belangrijk vinden dat iedereen de zondag op zijn of haar eigen manier kan inrichten.”

De SGP wil dat het Krimpense college mondeling antwoord geeft op haar vragen over de zondagsrust in de raadsvergadering van 20 september.