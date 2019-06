Ploeteren door modder en door sloten: SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer is er niet vies van. Hij waagde zich zaterdag aan de MudRaise in Biddinghuizen om aandacht te vragen voor het werk van International Justice Mission.

De stichting strijdt tegen seksueel misbruik van kinderen in Afrika, Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië. Dat misbruik heeft plaats in bordelen en via de webcam.