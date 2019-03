SGP houdt hoop op tweede zetel

SGP-voorman Kees van der Staaij houdt hoop op handhaving van zijn twee zetels in de Eerste Kamer. Volgens de exitpolls moet de SGP een senator inleveren, maar Van der Staaij benadrukt in een eerste reactie dat hij er waarschijnlijk nog dichtbij zit. Het beeld is daarmee „behoorlijk stabiel”, aldus de partijleider.

De SGP had er deze verkiezingen in de ogen van Van der Staaij last van dat er meer mensen naar de stembus zijn gegaan. Die hogere opkomst lijkt nadelig uit te pakken voor de Staatkundig Gereformeerden.

Over het zetelverlies van de coalitiepartijen is de SGP’er nuchter. Premier Mark Rutte is volgens hem „wel gewend” dat hij steun moet zoeken bij meerdere partijen buiten de eigen kabinetspartners. De SGP zal zich hierdoor in ieder geval niet anders gaan opstellen, benadrukt Van der Staaij.

De opmars van Forum voor Democratie zou verder wijzen op een behoefte aan rechtse politiek. „Complimenten”, aldus Van der Staaij, die hier aan toevoegt dat de zege van Forum hem tevens doet denken aan die van de LPF bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2002.