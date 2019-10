SGP Harderwijk stelt vragen over Zandtovenaar

De SGP in Harderwijk zegt zorgen te hebben rond het optreden van de Zandtovenaar in december. Ze vindt een show niet te verenigen met de betekenis van Kerst.

Zandkunstenaar Gert van der Vijver wil op de Vischmarkt in Harderwijk het kerstverhaal verbeelden aan de hand van zandschilderijen. De SGP vindt dat een showopvoering tijdens Kerst afbreuk doet aan de eer van God.

De fractie heeft het Harderwijkse college gevraagd of het begrijpt dat de SGP de keuze voor de Zandtovenaar betreurt en of de gemeente van mening is dat Harderwijk dergelijke evenementen niet mee zou moeten mee-organiseren. Van der Vijver liet weten dat hij met zijn optreden „juist het Evangelie wil laten zien.”