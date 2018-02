SGP Gouda wil woninginbrekers verbannen

Wie herhaaldelijk in zijn woonplaats inbreekt, moet een verbod krijgen om er tien of vijftien jaar te wonen. De Goudse SGP gaf donderdag een petitie met die inhoud aan de SGP-Kamerfractie. „Als boef heb je jouw recht op wonen in die stad voor een langere periode verspeeld”, stelde de Goudse lijsttrekker Jacques Rozendaal.

Volgens hem is een huisvestingsverbod –„verbannen 2.0”– een effectieve strafmaatregel om aantal woninginbraken in Gouda te verminderen. Daar blijft er op het gebied van de veiligheid „één hardnekkig probleem: het extreem hoge aantal woninginbraken. Met name Marokkaans-Nederlandse jongens zijn in Gouda oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Vaak vervallen familie, vrienden of buurtgenoten in dezelfde gedragspatronen.”

Volgens Rozendaal gaat er een preventieve werking van het idee uit. „Als criminelen nog een keer worden gepakt voor een woninginbraak, hebben ze een groot probleem.” Voor het verbannen 2.0 is een aanpassing van het Wetboek van Strafrecht nodig. SGP-voorman Van der Staaij reageerde positief op het idee.