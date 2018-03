SGP Gouda wil debat over komst moskee

De SGP-fractie in Gouda wil nog voor de verkiezingen een raadsdebat over de komst van een nieuwe moskee aan de Antwerpseweg.

Donderdag werd bekend dat het Goudse gemeentebestuur een overeenkomst heeft gesloten met het bestuur van de wijkmoskee in Gouda Oost. Dat houdt in dat dit bestuur in een oud kantoorpand aan Antwerpseweg 1 een moskee mag stichten. Dat wordt dan de vierde moskee in Gouda.

Door deze actie kan mogelijk een einde komen aan een jarenlange discussie over het ruimtegebrek waarmee Goudse moslims te kampen hebben. Die discussie liep vooral in 2016 hoog op, toen er plannen bestonden om van de voormalige Prins Willem-Alexanderkazerne een zogeheten megamoskee te maken. Dat plan is uiteindelijk niet doorgegaan.

De SGP wil in een raadsdebat duidelijkheid krijgen of de nieuw te vestigen moskee werkelijk geen banden heeft met radicale moslims. Ook vindt fractievoorzitter Rozendaal het procedureel onjuist dat het college deze kwestie nét voor de verkiezingen snel regelt.