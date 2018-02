SGP Gouda: Geef begrafenis voorrang op crematie

De SGP in Gouda vindt dat begrafenissen van eigen inwoners voorrang moeten krijgen op crematies van mensen van buiten de stad. De partij stelde deze week aan het college van B en W schriftelijke vragen over de drukte op begraafplaats IJsselhof.

Begrafenissen in Gouda vinden soms op onwenselijke tijden plaats, bijvoorbeeld kort voor zonsondergang, zo stelt SGP-raadslid Rozendaal. Sinds een aantal jaar staat op het IJsselhof een crematorium. Dat vervult een regiofunctie, omdat in de directe omgeving van Gouda cremeren niet mogelijk is. Het IJsselhof heeft echter zo’n beperkte ruimte dat twee uitvaarten tegelijk niet kan. Rozendaal: „Er zijn mensen die naar een andere plaats uitwijken, omdat het niet mogelijk is om op een goed tijdstip in Gouda de begrafenis plaats te laten vinden.”

Het raadslid denkt dat de bouw van een tweede aula wellicht een uitkomst zou kunnen zijn. „Dan zitten we nog wel met een parkeerprobleem, doordat er dan meer mensen tegelijk aanwezig zijn.” Een tweede begraafplaats in Gouda ziet Rozendaal niet direct zitten. „Het IJsselhof is voor Gouda de begraafplaats bij uitstek. Het is vooral belangrijk dat Gouwenaars in Gouda begraven kunnen worden.”

De SGP’er hekelt verder het feit dat recent de naam van de dodenakker is gewijzigd. Op de buitenmuur van het kerkhof is de naam IJsselhof vervangen door Yardenhuis Gouwestreek. Rozendaal wil graag dat alleen de naam IJsselhof zichtbaar is.

Concerten

Een woordvoerder van Yarden geeft aan dat de nieuwe benaming meer in de visie van zijn organisatie past. Tot nu toe werd volgens hem de naam ”Yarden Begraafplaats en Crematorium IJsselhof” gevoerd. „Maar dat is te beperkt. Er zijn ook herdenkingsconcerten, lezingen en andere bijeenkomsten.”

De uitvaartorganisatie herkent zich niet in de opmerking van de SGP dat begrafenissen op ongewenste tijdstippen plaatsvinden. „Een begrafenis of crematie heeft in onze agenda geen voorkeurspositie.” Terwijl begrafenissen voor zonsondergang moeten plaatsvinden, is het tegenwoordig bij crematies ook mogelijk om voor de avond te kiezen. „Hierbij creëren wij op het terrein een bijzondere sfeer en kan men in alle rust afscheid nemen. Doordat wij de avondtoeslag hebben afgeschaft, vinden er in de avond meer crematies plaats. Dit maakt dat er overdag ook meer ruimte is voor een begrafenis.”

De afgelopen jaren nam het aantal uitvaarten in Gouda toe. In 2008 ging het om 580 crematies en 214 begrafenissen. Vorig jaar waren er 834 crematies en 153 begrafenissen. De woordvoerder van Yarden verklaart de toename door een hoger sterftecijfer en een stijgende voorkeur voor cremeren. Volgens hem zijn de meeste overledenen die naar het IJsselhof worden gebracht mensen die in of rond Gouda hebben gewoond of zijn geboren. „Wij ervaren geen druk op onze locatie in Gouda. Het is onze ervaring dat er voldoende tijd en ruimte is om begrafenissen en crematies te kunnen verzorgen.”

Omliggende plaatsen

Begrafenisleider J. Kooijman van begrafenisonderneming Kina ervaart echter wel problemen. Volgens hem komen die vooral doordat in de regio rond Gouda weinig crematoria zijn. Mensen uit de Krimpenerwaard, Reeuwijk, Waddinxveen en Moerkapelle kiezen regelmatig voor Gouda om hun overledenen te laten cremeren. „Vaak wijken ze uit naar Rotterdam, Capelle aan den IJssel of Nieuwegein.” Ook ziet hij dat steeds meer mensen voor cremeren kiezen in plaats van voor begraven.

Een enkele keer gebeurt het volgens Kooijman dat familieleden vanwege het drukke programma op het IJsselhof kiezen voor een teraardebestelling in omliggende plaatsen. „Familie van iemand die bijvoorbeeld een aantal jaren in Stolwijk heeft gewoond, kiest dan noodgedwongen om daar de begrafenis plaats te laten vinden.” Ook het uitstellen van de begrafenis is soms een optie, ook al raadt Kooijman dat niet aan. „Het is wel gebeurd dat iemand op maandagavond overleed en pas de week erna op dinsdag werd begraven. Dat is niet wenselijk. Vaak moet na vier of vijf dagen de kist dicht. Het is dan moeilijk voor nabestaanden om nog een paar dagen te moeten wachten.”

Een begrafenisplechtigheid moet voor zonsondergang zijn afgelopen. In de winter kan dit op het drukbezette IJsselhof voor problemen zorgen. „In de zomer heb ik wel begrafenissen meegemaakt die om 17.00 of 19.00 uur plaatsvonden.” Iemand ’s morgens heel vroeg begraven, bijvoorbeeld om 9.30 uur, is volgens Kooijman ook geen optie. „Vaak is er vooraf een rouwdienst.”

Tijdig regelen

Wanneer een familie belt in verband met een overlijdensgeval, regelt Kooijman altijd al voor het bezoek aan de familie een tijdstip van begraven. „Als ik het niet op tijd regel, kan het zijn dat alle tijdstippen bezet zijn.” Twee uitvaarten tegelijk is volgens Kooijman niet mogelijk. „Er moeten geen twee stoeten tegelijk zijn. Bovendien werken wij met geluidsversterkers. Je moet geen overlast van elkaar hebben.”

Ook kan worden gekeken naar alternatieven. „Het kan goed zijn om na te denken over een begraafplaats voor mensen met een christelijke levensovertuiging in Gouda of de regio.”