SGP Goeree-Overflakkee vraagt om afzeggen optreden Jebroer

De SGP van Goeree-Overflakkee heeft donderdag aan de gemeente gevraagd om een optreden van rapper Jebroer af te gelasten. Jebroer geeft op 19 juli een concert in Ouddorp.

SGP-raadslid H. Herweijer gaf donderdagavond tijdens de raadsvergadering aan dat hij geschokt is door de teksten die Jebroer rapt. „Daarin worden God, Jezus en het christelijk geloof bespottelijk gemaakt.” Ook wees de SGP’er op de tekst ”gooi drank en drugs over mijn kist.” Herweijer: „Los van het feit dat de boodschap van Jebroer tegen de Bijbel ingaat, vragen we ons af: Is dit de boodschap die u jongeren wilt meegeven? Een boodschap van drank en drugs? Terwijl van overheidswege er juist alles aan wordt gedaan om drankmisbruik en drugsgebruik tegen te gaan?”

Jebroer treedt op 19 juli op in discotheek De Kreek in Ouddorp. Burgemeester Grootenboer gaf donderdagavond aan dat zij zal toezien op de openbare orde en veiligheid. Ze gaat overleggen met de ondernemer. De burgemeester zei ook dat zij de teksten persoonlijk niet waardevol vindt. Het draagt volgens haar niet bij aan de opvoeding van de jeugd.