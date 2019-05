SGP geeft steun aan coalitie Gelderland

De provinciale SGP-fractie geeft steun aan de Gelderse coalitie, die bestaat uit VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. Dat bleek maandagavond bij de presentatie van het coalitieakkoord.

De 5 coalitiepartijen bezetten samen 30 van de 55 Statenzetels. Forum voor Democratie, samen met de VVD de grootste partij in Provinciale Staten van Gelderland, blijft buiten de Gelderse coalitie.

De SGP nam wel deel aan de onderhandelingen, maar maakt geen deel uit van het college van Gedeputeerde Staten. Ze heeft aangegeven constructief samen te zullen werken met de andere vijf fracties, maar wil in kwesties die haar ideologie raken een eigen koers kunnen varen in Provinciale Staten. Dit is opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst die als bijlage bij het coalitieakkoord is gevoegd.

Fractievoorzitter Klaas Ruitenberg: „Getalsmatig waren we niet nodig bij de totstandkoming van het coalitieakkoord. Toch konden we een bijdrage leveren. Ondanks het feit dat we geen gedeputeerde leveren, zijn we bereid constructief samen te werken met het college. Maar we hebben onze handen vrij om waar nodig eigenstandige afwegingen te maken als het gaat om voor ons principiële zaken.”

Fietsbeleid

Forum kreeg na de verkiezingen in maart 8 zetels in het Gelderse parlement, net als de VVD. De laatste partij bleek enkele duizenden stemmen meer te hebben en mocht dus de onderhandelingen gaan leiden. De VVD krijgt twee zetels in GS, maakte lijsttrekker Jan Markink maandag bekend. De andere vier partijen hebben elk één zetel. Het nieuwe college wil 650 miljoen euro vrijmaken voor investeringen, onder meer in grensoverschrijdend fietsbeleid en behoud van bos.