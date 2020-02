SGP Flevoland: Godslasterlijk kunstwerk niet restaureren

Wat de Flevolandse SGP betreft verdwijnt het kunstwerk Tong van Lucifer voorgoed uit de publieke ruimte. Dat meldt Omroep Flevoland. Het werk, dat een grote tong voorstelt die naar de hemel wijst, is door de harde wind van de afgelopen weken beschadigd en moet gerepareerd worden.

Dat is niet de eerste keer: het beeld moest al meerdere malen gerestaureerd worden. Ook kreeg het verlichting en beveiliging. Die ingrepen kostten de provincie ruim twee ton. De lokale SGP wijst op die kosten als argument om het werk van de Knardijk in Flevoland weg te halen en in een museum te plaatsen.

De SGP heeft om religieuze redenen altijd al bezwaren gehad tegen Tong van Lucifer. Het kunstwerk zou de duivel uitbeelden die zijn tong uitsteekt naar God. „Iedere keer als ik er langs rij doet het me pijn”, zei fractievoorzitter Sjaak Simonse tegen Omroep Flevoland.

Binnenkort wordt in de Provinciale Staten gestemd over het voorstel, dat ook door andere fracties gesteund wordt.