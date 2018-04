SGP’er Stoffer ondergaat vuurdoop op congres over duurzaamheid

Het kersverse SGP-kamerlid Chris Stoffer onderging woensdag tijdens het congres “Duurzaam Doen” van het Hoornbeeck College zijn vuurdoop. Hij ging er in debat met Carla Dik-Faber van de ChristenUnie en Ellen Brinksma, statenlid voor GroenLinks bij de provincie Utrecht. „Ik vind windmolens niet lelijk.”

Onder leiding van Riekelt Pasterkamp gingen de drie politici met elkaar in debat over diverse duurzaamheidsthema’s.

Stoffer, die Elbert Dijkgraaf is opgevolgd, zal de komende jaren het thema duurzaamheid in zijn pakket hebben. Uit de zaal kwam onder meer de vraag hoe hij de bewustwording onder de SGP-achterban, die nog niet uitblinkt in duurzaamheid, wil bevorderen. „Dat lukt me niet in mijn eentje. Maar ik ben blij met het initiatief van de reformatorische scholen voor het manifest ”Duurzaam Doen”. De jongeren vormen uiteindelijk de toekomst. Vandaag is hier een zaadje van bewustwording geplant. Hier begint het mee.”

Volgens Dik-Faber hebben christenen de zorg voor de schepping te lang aan anderen overgelaten. „Ik heb vandaag nog een blog gepubliceerd op de site van Kerk en Milieu die hier over gaat. Als christenen maken we nu wel een enorme inhaalslag. Je ziet bijvoorbeeld de beweging van de groene kerken. Dat zijn er steeds meer. Vanouds zijn kerken heel goed in hun diaconale taak: de zorg voor de naaste. Maar als het gaat om de zorg voor de aarde is er nog een stap te maken.”

Dik-Faber vertelt ook dat ze figuurlijk, maar soms ook letterlijk, haar „lijfspreuk” -Romeinen 8 vers 19- met zich mee draagt. „Ik heb namelijk een jasje waarin geborduurd staat: De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Dat mag ik in dit gezelschap misschien wel zeggen.”

Niet lelijk

Stoffer geeft aan dat hij graag meer windmolens ziet komen langs de snelwegen. „Die lijnen in het landschap zijn er al, en die kun je daarvoor gebruiken. Langs snelwegen wonen ook nog eens minder mensen.” Een windmolen in hun achtertuin zien mensen vaak niet zitten. Het ontlokt Stoffer de bekentenis dat hij ze zelf „niet lelijk” vindt. Navraag in de zaal levert op dat ongeveer de helft van de 300 aanwezigen er net zo overdenkt. Debatleider Pasterkamp: „Dat is keurig verdeeld. Net als de Nederlandse politiek.” Gelach klinkt.

Stoffer kreeg ook nog de vraag of de SGP iets kan doen aan de grote, dieselslurpende auto’s bij kerken. „De SGP zal nooit mensen privaat dwingen een andere auto te gaan rijden. Maar ik wil wel oproepen om te gaan lopen.” Brinksma van GroenLinks reageert gevat: „Dat is ook nog eens beter voor de zondagsrust.” Opnieuw klinken lachsalvo’s en applaus.

Ds. W. Visscher: Omarm soberheid en matigheid

Of Stoffer niet moet verhuizen naar Den Haag uit het oogpunt van duurzaamheid? „Nee, ik ga mijn kinderen niet meeslepen naar Den Haag. We wonen in Elspeet en ik vind het voor mijn kinderen het meest duurzaam om daar te blijven. Bij opa en oma en de rest van de familie.”