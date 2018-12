SGP’er Keppel stopt politieke loopbaan in Leerdam

De Leerdamse wethouder Arie Keppel (SGP) stapt na 20 jaar uit de plaatselijke politiek. Keppel liet woensdag het bestuur van de SGP weten dat hij een punt zet achter zijn politieke loopbaan.

„Na de intensieve maanden als lijsttrekker –naast mijn positie als wethouder– heb ik me de afgelopen week bezonnen op mijn politieke ambities”, zegt Keppel (62).

Hij geeft de fractie van de SGP in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden graag de ruimte een eigen profiel te ontwikkelen. Keppel wil de komende maanden al zijn aandacht aan zijn gezin geven en zich oriënteren op zijn toekomst.

Arie Keppel laat weten dankbaar te zijn voor de steun die hij heeft gekregen tijdens de verkiezingen. De SGP scoorde sterk en eindigde achter het CDA als tweede partij van Vijfheerenlanden,

Keppel kwam in 1998 in de Leerdamse gemeenteraad. Sinds 2014 was hij wethouder in Leerdam.