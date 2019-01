SGP en ChristenUnie in coalitie West Betuwe

De coalitie in de nieuwe gemeente West Betuwe is rond. Donderdagavond hebben Dorpsbelangen, SGP, ChristenUnie en Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe de coalitieonderhandelingen afgerond. Dat is vrijdagmiddag bekend gemaakt.

Er bestaat tussen de fracties overeenstemming over de inhoud van een coalitieakkoord, het aantal wethouders en - op hoofdlijnen - over de portefeuilleverdeling. Die verdeling wordt in de eerste collegevergadering verder uitgewerkt.

In totaal gaat het college, naast burgemeester Harry Keereweer, bestaan uit vijf wethouders. Beoogd wethouders zijn Ton van Maanen (SGP), Ed Goossens (Dorpsbelangen), Govert van Bezooijen (ChristenUnie), Jacoline Hartman (Leefbaar Lokaal Belang) en Rutger van Stappershoef (Dorpsbelangen).

De beoogd wethouders worden de komende dagen onderworpen aan de voorgeschreven integriteitstoets.

Het is de bedoeling dat de coalitiepartijen hun akkoord dinsdagavond 29 januari aanbieden aan de gemeenteraad tijdens een ingelaste raadsvergadering. Die avond vindt ook de beëdiging van de wethouders plaats.

Komende donderdagmorgen is er in het gemeentehuis in Geldermalsen een persconferentie waar de inhoud van het coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling van het college wordt toegelicht. Tot die tijd worden hierover geen inhoudelijke mededelingen gedaan.

Eerder werd gewerkt aan een coalitie met Dorpsbelangen, ChristenUnie, Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe, CDA en GroenLinks. Die twee laatste partijen konden het met de andere fracties niet eens worden over de mogelijke komst van extra windmolens in West Betuwe en stapten uit de onderhandelingen.

Daarop keerde de SGP terug aan de onderhandelingstafel. Die partij trok zich eerder terug uit de onderhandelingen vanwege de mogelijke invoering van koopzondagen in de nieuwe gemeente.

Hoe de openstelling van de winkels op zondag nu geregeld wordt, is nog niet bekend. De nieuwe coalitie steunt op 16 van de 31 raadszetels.