SGP Ede maakt bezwaar tegen NK wielrennen

De SGP-fractie in de gemeenteraad van Ede heeft kritische vragen gesteld over het binnenhalen van het NK wielrennen. Dat de wedstrijd wordt verreden op een zondag is de politici een doorn in het oog.

De SGP wijst ook op de kosten van het sportevenement. Die bedragen naar verwachting 400.000 euro. „Dit terwijl Ede miljoenen moet bezuinigen op bijvoorbeeld de jeugdzorg”, aldus de raadsleden Kool en Versteeg. Ze wijzen erop dat de begroting van Ede niet sluitend is en willen ook weten welk risico de gemeente loopt bij een tegenvallend resultaat. Kool en Versteeg vragen zich af of kerkgangers op 30 juni ongehinderd diensten kunnen bezoeken.