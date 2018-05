SGP-CU-wethouder Veere treedt af na onderzoek integriteit

Wethouder Jaap Melse van de gemeente Veere heeft dinsdagmiddag zijn functie neergelegd. Uit een onderzoeksrapport blijkt dat de wethouder van SGP-ChristenUnie de schijn van belangenverstrengeling op zich heeft geladen.

Fractievoorzitter Arie Schot van de SGP-ChristenUnie in Veere is voorgedragen als beoogd opvolger van Melse.

Burgemeester Rob van der Zwaag van Veere gaf dinsdagavond toe dat het college van B en W onvoldoende is nagegaan of de zakelijke activiteiten van Melse niet op gespannen voet stonden met de bestuurlijke integriteit.

Het externe onderzoeksbureau Necker van Naem concludeerde na het doorspitten van drie dossiers dat Melse niet heeft gehandeld zoals het een goed wethouder betaamt.

Appartement

Het eerste dossier ging over de aankoop van een appartement door een persoonlijke holding van Melse in het nieuwe Duinhotel Tien Torens in Zoutelande. Met de projectontwikkelaar sloot Melse een aankoop-, verhuurbemiddelings- en beheerovereenkomst. Voor het appartement betaalde hij ruim een miljoen euro. Hiermee ontstond volgens de onderzoekers een afhankelijkheid van de projectontwikkelaar in de privésfeer. De onafhankelijke oordeelsvorming van de wethouder kwam in het geding doordat Melse „een persoonlijk belang had bij een goede relatie met deze ondernemer”, die in de gemeente Veere met nog meer projecten bezig was.

Het onderzoeksbureau stelt dat de wethouder zijn financiële relatie met de ontwikkelaar had moeten melden in het college. Door dit na te laten, handelde hij in strijd met de gedragscode voor politieke ambtsdragers van de gemeente Veere. Melse had volgens het rapport wel zijn aankoop gemeld. Hierover is echter in de notulen van de vergadering van het college van B en W niets terug te vinden.

Boerenschuur

Ook bij de verbouwing van een voormalige boerenschuur van Melse in Aagtekerke is de schijn van belangenverstrengeling gewekt, aldus het rapport. In de schuur op het erf van de wethouder wilde diens zoon twee woningen realiseren. Melse is als wethouder betrokken geweest bij dit dossier. Melse heeft zich volgens het rapport in vergaderingen weliswaar onttrokken aan besluitvorming rond de verbouwing, „maar dit is niet op het vroegst mogelijke moment gebeurd”.

Ten slotte boog Necker van Naem zich over het loon- en verhuurbedrijf Melse Maljaars BV in Aagtekerke, dat regelmatig opdrachten binnen de gemeentegrenzen krijgt van de gemeente Veere. De opgestapte SGP-CU-wethouder is aandeelhouder. Het rapport spreekt afkeurend over het feit dat een wethouder opdrachten verleent aan een bedrijf waarvan hij zelf aandeelhouder is. „Hij heeft dan immers een financieel belang bij de gunning.”

College

De externe onderzoekers rekenen de handelwijze van Melse nadrukkelijk niet alleen hemzelf aan. Het voltallige college van B en W van Veere heeft steken laten vallen door zaken niet aan te kaarten en niet zijn verantwoordelijkheid te nemen, aldus het rapport.

Burgemeester Van der Zwaag respecteert het besluit van Melse om terug te treden en steekt ook de hand in eigen boezem. „Het rapport concludeert dat het thema bestuurlijke integriteit strakker had moeten worden toegepast binnen de gemeente Veere”, zegt hij. „De uitkomsten geven direct aanleiding voor het college om zaken anders aan te pakken. We zetten integriteit nog prominenter op de agenda van bestuur en organisatie.”